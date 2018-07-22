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Aracını polis otosu gibi giydirdi! Gören şaştı kaldı
Almanya'da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye'de üstü açık lüks otomobilini resmi trafik polisi otosu gibi giydirdi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Şimşek, tatil için geldiği Türkiye'de, üstü açık lüks otomobilini reflektif araç kaplama folyolarıyla trafik polisi otosu gibi giydirdi.
Şimşek, Almanya'da resmi polis otosu görünümlü aracıyla otobanda seyrederken, yanına oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı.
Sosyal medyada, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' notuyla paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi, beğeni aldı.
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