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Adaylardan bazıları koşarak sınava yetişebildi

Konya'da, binlerce kişinin girdiği 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) başlamasına dakikalar kala, adaylardan bazıları koşarak sınava yetişebildi.
22 Temmuz 2018 14:13
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Adaylardan bazıları koşarak sınava yetişebildi

Memur adaylarının katıldığı 2018 KPSS sınavına girecek adaylar saatler öncesinden, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyalar ise içeri alınmadı. Bazı adayların ise sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak okullara geldikleri görüldü.

İSTANBUL'DA KPSS HEYECANI

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'de başladı. Bu sınavda da saniyelerle geç kalarak içeriye alınmayan adayların olduğu görüldü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav yapılacak binalara alınmadı. Sınava İstanbul Üniversitesi'nin ana yerleşkesinde girecek olan adaylar okulun önüne erkenden gelerek, sınav saatini beklemeye başladı. Kimi adaylar anne babasıyla, kimi adaylar da eşi ve çocuklarıyla birlikte sınav heyecanı yaşadı. Sınava girecek adaylar için yakınlarının okulun önünde dualar ettiği, Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü. Dakikalar geçtikçe heyecan ve koşuşturmaca da arttı.

KÜÇÜK SARE, SINAVA GİREN ANNESİNİ KAPIDA BEKLEDİ

Küçük kızı Sare ile birlikte okulun önünde bekleyen Kadir Göztok,"Eşimi getirdik. Hedef, başarması. İlk kez girecek. Ben eşime güveniyorum, bilgisi yeterli olacaktır. Maalesef Türkiye'de katı kurallar var. Bu, sınav sistemi insanların hayatlarını değiştiriyor. Bence bunlara farklı önlemler gelmeli. Kızımız, Sare. O da biliyor annesinin sınava girdiğini. Annesini kapısının önünde bekleyecek" dedi.

"HEDEF 70-80 PUAN ALMAK"

Sınava giren adaylardan Melih İpek ise, "İlk girişim. Biraz zor, ama çalıştık. Bakalım, hayırlısı. Hedef, 70-80 puan almak. Biraz heyecanlıyım" diye konuştu.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, KURAL BU"

Geç kaldığı için sınava alınmayan Ünal Karahan ise,"Son 7-6-5 derken, kapıyı kapattılar artık. Yapacak bir şey yok, kural bu. Bizde de biraz ihmal var. Onlar da kurala uyuyor, onlara da bir şey diyemezsiniz ki" şeklinde konuştu.

EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMU

Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav yapılacak binaya gelenler içeri alınmayacak.

ZONGULDAK'TA KPSS'YE GİRENLERE SIKI ARAMA

Zonguldak'ta, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan genel kültür-genel yetenek oturumuna girecek adaylar didik didik arandıktan sonra sınıflara alındı.

Sabah saatlerinden itibaren okulların bahçelerinde toplanan adaylar, tek tek aranarak sınıflara alındı. Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sınava giren adaylar, güvenlik görevlileri tarafından baştan aşağıya arandı. Adayların, kolye, madeni para, saat, cüzdan, cep telefonu, çakmak, bileklik, yüzük, kemer, hızma, toka ve küpe gibi malzemelerle içeriye girmelerine izin verilmedi. Su şişelerindeki ambalajlar da söküldü. Sınava yalnız gelen adaylar, sınava alınmayan üzerlerindeki malzemeleri okul girişindeki pencere kenarlarına bıraktı.

OKULLARI ŞAŞIRDILAR

Adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra içeriye alındı. Sınavın başlamasına 5 dakika kala Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir kadın aday, sınavın yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde olduğunu öğrenince panik yaşadı. Etrafına, 'beni bırakacak biri var mı?' diye seslenen kadının yardımına sınava giren bir yakınını bekleyen bir kişi aracıyla bırakabileceğini söyledi. Koşarak araca giden aday ve sürücü hızla diğer okula gitti.

Doğan Haber Ajansı
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