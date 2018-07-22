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AK Partili Alpay Özalan anlattı: 'Kovuldum resmen'

AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, 24 Haziran seçim çalışmalarında yaşadığı ilginç bir anısını anlattı.
22 Temmuz 2018 14:23
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AK Partili Alpay Özalan anlattı: 'Kovuldum resmen'

Sabah Gazetesi'nden Sonat Bahar'a konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, seçim çalışmaları sırasında Karşıyaka'daki bir dükkan sahibinin 'Lütfen dışarı çıkar mısınız' dediğini ifade etti. Özalan, 'Kovuldum resmen' dedi. İşte Özalan'ın anlattığı o ilginç olay:

"KAPIDAN KOVULDUĞUM OLDU"

"Genel başkanımız 'Sahalara iniyoruz' dediğinde önce şaşırdım, bu benim bildiğim sahalardan farklıydı... Çime hakimim ama beton zemin nasıldı? Samimi bir insanımdır, bunu da karşımdakine hissettiririm. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Muhalefet partisinde kemikleşmiş guruplar vardır İzmir'de, onların içine bile girdim. Hatta oradan oy bile aldım. Ama kapılardan kovulduğum da oldu.

"KÜÇÜK BİR ŞOK..."

Karşıyaka'da esnaf gezintisi yapıyorduk. Bir ayakkabı dükkanı vardı, kadın bir işletmecisi vardı, içeri girdim, AK Parti milletvekili adayı olduğumu söyledim. 'Lütfen dışarı çıkar mısınız?' dedi. Küçük bir şok. İlk kez böyle bir şey yaşıyordum. Gülümsedim, 'Çok hoş bir hanımsınız, modern birisiniz, keşke böyle olmasaydı' deyip broşürlerimi bıraktım, çıktım. O dükkanın önünde fotoğraf çektirdim, ilk kez kovulduğum yerin önünde bir hatıram olsun istedim. Kovuldum resmen!"
Sabah
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