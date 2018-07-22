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Hatay'da trafik kazası: 3 ölü
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil İskenderun- Adana otoyolu Erzin ilçesi yakınlarında aynı istikamette giden 27 ACB 88 plakalı tıra arkadan çarptı.
Olay yerine giden sağlık ekipleri otomobilde bulunan Meryem Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ambulansla yaralı olarak Dörtyol Devlet Hastahanesine kaldırılan Linda Güler ve Onur Güler de burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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