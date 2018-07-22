1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı

440 bin 324 adayın katıldığı sınavda 80 soru için 100 dakika süre verildi
22 Temmuz 2018 15:13
Yazdır
KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Eğitim Bilimleri oturumu başladı.

Eğitim Bilimleri Sınavı'na 440 bin 324 aday katılıyor. Adaylara 80 soru için 100 dakika süre veriliyor.

Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,327 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KPSS'yi saniyelerle kaçırdı
22 Temmuz 2018 13:33		 KPSS'nin ilk oturumu sona erdi
22 Temmuz 2018 13:28
Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor
22 Temmuz 2018 12:30		 DGS sınavında iki 'joker' yakalandı
21 Temmuz 2018 15:07
2018 KPSS'ye girecek tüm adaylara başarılar dileriz.
21 Temmuz 2018 12:40		 22.Dönem POMEM sonuçları neden açıklanmıyor?
20 Temmuz 2018 11:19
MEB İKGM kadroları açıklamadı
18 Temmuz 2018 22:58		 Yargıtay'ın sınavına giren adaylar 3 aydır sonuç bekliyor
18 Temmuz 2018 14:26
KPSS A grubu sınav giriş belgeleri yayımlandı
18 Temmuz 2018 13:55		 YDS başvuru kılavuzu yayımlandı
18 Temmuz 2018 10:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor
Atatürk'ün adını koyduğu Rum Sındığı Savaşı KPSS'de soru oldu
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklandı
Meclis, tatile girmeden iki teklif için mesai yapacak
Yeni sistemde 'torba kadro' uygulamasında ince noktalar
OHAL Komisyonu haftada 1200 karar alıyor
Bedellide AK Parti çifte kıskaç altında
AK Partili Alpay Özalan anlattı: 'Kovuldum resmen'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokak köpeğinin canlı canlı çöp arabasında preslenmesi 1
sude 2
Yin ve yang 1
ulaşgkc 3
maskov87 3
hayat 1
arda turan 1
mars 1
muvazaa 2
AK PARTİ 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam