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KPSS Eğitim Bilimleri oturumu başladı
440 bin 324 adayın katıldığı sınavda 80 soru için 100 dakika süre verildi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Eğitim Bilimleri oturumu başladı.
Eğitim Bilimleri Sınavı'na 440 bin 324 aday katılıyor. Adaylara 80 soru için 100 dakika süre veriliyor.
Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
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