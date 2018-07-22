1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci kez nikah hayaline ambulans ile ulaşabildiler

Bursa'da 2003 yılında boşanan Emine Kurtul (61) ile İsmail Sancak (73) yeniden nikah masasına oturdu. Yaşlı çift, nikah öncesi işlemleri yapmaya, hastalık ve yürüme sorunu nedeniyle ambulansla gitti.
22 Temmuz 2018 15:28
Yazdır
İkinci kez nikah hayaline ambulans ile ulaşabildiler

Bursa'da 15 yıl önce boşanan Emine Kurtul ile İsmail Sancak, geçen süre içerisinde birbirlerinden hiç kopmadı. 2'si evli 3 çocukları bulunan çift, yıllar içerisinde başgösteren hastalıklar nedeniyle hep birbirlerine yardımcı oldu. Çitf, yeniden evlenmeye karar verdi.

Emine Kurtul ile İsmail Sancak, merkez Yıldırım ilçesi Barış Manço Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda yapılan törende yeniden evlendi. Çiftinin nikahını kıyan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, mutluluklar diledi. Edebali, "Çiftin evlilik kararı almasının ardından biz de nikahlarını gerçekleştirdik. Hayırlı, uzun ömürleri olsun. İsmail Ağabeyimize ve Emine Ablamıza yuvalarında huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum. Aile kavramının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bize aile olmanın, beraber ömür geçirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren yeni evli çiftimize aile hayatlarında üzüntüleri de mutlulukları da beraber paylaşmalarını bir kardeşleri olarak tavsiye ediyorum" dedi.

Emine Sancak ise, eşinin 15 yıl önce bir anlık sinirle kendisinden boşandığını belirterek, "İkisi evli, biri bekar, 3 çocuğumuz var. Eşim ayrı yaşadığımız zamanlarda evli olan çocuklarımızla, ben de bekar oğlumla kalıyordum. Zaman ilerledikçe hastalıklarda baş göstermeye başladı. Eşimde bu süre içerisinde Alzheimer başlangıcı ve yürüme sorunu oluştu. Ben de boşanmış olmamıza rağmen son 4 yıldır eşimin bakımı yaparak ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Evlenmek için Yıldırım Belediyesine müracaat ettik. Nikah işlemleri için gerekli olan evrakları toplayabilmemiz için beni ve yürüyemeyen eşimi ambulans ile evden alarak tüm işlemlerimizi kısa bir sürede hallettiler. Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali ve ilgili belediye personeline çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 442 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtfaiye eri önce kurtardı, sonra güneşten korudu
22 Temmuz 2018 16:18		 Mehmetçik'ten dağcılara yardım eli
22 Temmuz 2018 15:58
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçi yoğunluğu
22 Temmuz 2018 15:53		 Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi yazın da devam ediyor
22 Temmuz 2018 15:43
Belediye vatandaşları KPSS'de yalnız bırakmadı
22 Temmuz 2018 15:03		 Samsun'da 20 öğrenci yanlış okula gidince sınava giremedi
22 Temmuz 2018 14:38
Adaylardan bazıları koşarak sınava yetişebildi
22 Temmuz 2018 14:13		 Aracını polis otosu gibi giydirdi! Gören şaştı kaldı
22 Temmuz 2018 14:03
Kütüphane kurmak sevdası oldu
22 Temmuz 2018 13:48		 Emekliliğin ardından kendini doğaya verdi
22 Temmuz 2018 13:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor
Atatürk'ün adını koyduğu Rum Sındığı Savaşı KPSS'de soru oldu
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklandı
Meclis, tatile girmeden iki teklif için mesai yapacak
Yeni sistemde 'torba kadro' uygulamasında ince noktalar
OHAL Komisyonu haftada 1200 karar alıyor
Bedellide AK Parti çifte kıskaç altında
AK Partili Alpay Özalan anlattı: 'Kovuldum resmen'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokak köpeğinin canlı canlı çöp arabasında preslenmesi 1
sude 2
Yin ve yang 1
ulaşgkc 3
maskov87 3
hayat 1
arda turan 1
mars 1
muvazaa 2
AK PARTİ 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam