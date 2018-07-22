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Bakan Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik çok önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak "Çok boyutlu Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak. Çok boyutlu ekonomik diplomasi başlatıyoruz. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek. Piyasalarla kavga etmeyeceğiz" dedi.
"Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor ve kurguluyor" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hedefin etkin bir merkez bankası olduğunu da söyledi. Albayrak ayrıca ''Piyasalarla kavga etmeyeceğiz. Kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz'' açıklamasında da bulundu. Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şu şekilde:
- Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek, ayakları yere basıan program hazırlanacak
- Yabancı yatırımcı için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak
- Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız
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