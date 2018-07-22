Bakan Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar

"Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor ve kurguluyor" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hedefin etkin bir merkez bankası olduğunu da söyledi. Albayrak ayrıca ''Piyasalarla kavga etmeyeceğiz. Kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz'' açıklamasında da bulundu. Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şu şekilde:

- Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek, ayakları yere basıan program hazırlanacak

- Yabancı yatırımcı için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak

- Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız