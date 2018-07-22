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Mehmetçik'ten dağcılara yardım eli
Genelkurmay Başkanlığından, Hakkari'deki Sümbül Dağı'na tırmanırken rahatsızlanan iki dağcının bölgeye sevk edilen askeri helikopterle tahliye edildiği bildirildi.
Hakkari'de rahatsızlanan iki dağcı bölgeye sevk edilen askeri helikopterle tahliye edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hakkari'deki Sümbül Dağı'nda tırmanış yapan dağcılardan ikisi yüksek rakım nedeniyle rahatsızlandı.
Dağcıların yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter bölgeye sevk edildi. Bulundukları alanın yakınına inen helikoptere alınan dağcılar bölgeden tahliye edildi.
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