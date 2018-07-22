1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

7 aylık hamile hırsızlık şüphelisi gözaltında

Antalya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen, biri 7 aylık hamile, 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
22 Temmuz 2018 16:08
Yazdır
7 aylık hamile hırsızlık şüphelisi gözaltında

Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki Emek ve Güzeloba mahallelerinde son günlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarındaki artış üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, çevredeki kameraların görüntülerinden şüphelileri kısa sürede tespit etti.

Ekipler en son dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi'ndeki H.B.'ye ait evden hırslık olayını aynı kişilerin yaptığını belirleyince çalışmalarını bu mahalle üzerinde yoğunlaştırdı. Kısa sürede kimlikleri de tespit edilen şüphelilerin F.B., K.S. ve F.K. olduğu belirlendi. Adreslerine yapılan baskında gözaltına alınan 3 şüphelinin F.K.'nin çocuk, K.S.'nin ise 7 aylık hamile olduğu tespit edildi. K.S.'nin 27 suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından F.B. ve K.S. tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edilirken, F.K.ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 590 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Alibeyköy Barajı'nda iki çocuk boğuldu
22 Temmuz 2018 16:23		 Bu kadarına da pes! Yedim içtim. Pişman değilim
22 Temmuz 2018 15:33
Boğulmak üzereyken kurtarılan polis yaşamını yitirdi
22 Temmuz 2018 15:18		 Hatay'da trafik kazası: 3 ölü
22 Temmuz 2018 15:08
Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
22 Temmuz 2018 11:46		 Abisi, babası, yengesi ve 2 yeğenini öldürdü, intihara teşebbüs etti
22 Temmuz 2018 11:30
Tutuklu bulunan Çiftlik Bank yöneticisi, belge gönderilmediği için serbest
22 Temmuz 2018 11:20		 Ordu'da yanan evde aynı aileden 3 kişi öldü
22 Temmuz 2018 11:10
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı
22 Temmuz 2018 08:50		 Kamyonette sıkışan iki kardeşten biri hayatını kaybetti
22 Temmuz 2018 07:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor
Atatürk'ün adını koyduğu Rum Sındığı Savaşı KPSS'de soru oldu
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklandı
Meclis, tatile girmeden iki teklif için mesai yapacak
Yeni sistemde 'torba kadro' uygulamasında ince noktalar
OHAL Komisyonu haftada 1200 karar alıyor
Bedellide AK Parti çifte kıskaç altında
AK Partili Alpay Özalan anlattı: 'Kovuldum resmen'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokak köpeğinin canlı canlı çöp arabasında preslenmesi 1
sude 2
Yin ve yang 1
ulaşgkc 3
maskov87 3
hayat 1
arda turan 1
mars 1
muvazaa 2
AK PARTİ 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam