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'Pazaryeri boncuğu' 360 bin liraya satıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak satışa sunulan fasulyenin 4 kilogramı müzayedeyle 360 bin liraya bölgede üretim yaptıran bir iş adamı tarafından alındı.
22 Temmuz 2018 16:13
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'Pazaryeri boncuğu' 360 bin liraya satıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak satışa sunulan fasulyenin 4 kilogramı müzayede ile 360 bin liraya satıldı.

Eskişehir'deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan araştırmaların ardından 2014 yılında tescil edilen ve o tarihten bu yana "Pazaryeri boncuğu" olarak satılan fasulye, İstanbul başta olmak üzere yakın il ve ilçelerden ilgi görüyor.

İlk ürün müzayedesi yapıldı

"Pazaryeri boncuğu"nda sözleşmeli ekim yapan üreticiler için Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda ilk ürün müzayedesi yapıldı.

Müzayedeye, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "sözleşmeli tarım" modeli kapsamında çiftçilerle sözleşme imzalayan şirketin sahibi Ferhan Geylan, Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi öğrencileri ve çiftçiler katıldı.

Türkiye'nin en lezzetli fasulyelerinden

Törende konuşan Vali Yardımcısı Taşdöğen, Bilecik ve ilçelerinin tarım çeşitliliği bakımından çok zengin olduğunu belirterek, yetişen ürünlerin kaliteli olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Yalçın da Pazaryeri ilçesinde yetişen tescilli fasulyenin Türkiye'nin en lezzetli fasulyeleri arasında yer aldığını bildirdi.

"Sözleşmeli tarım modelinin ilk meyvelerini almaya başladık"

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş da kentte sözleşmeli tarım modelinin ilk meyvelerini almaya başladıklarını anlatarak, "Yapılan bu örnek uygulama Bilecik'in tümüne yayılacak. Bugün ilimizde ilk defa müzayede ile satılan 'Pazarcık boncuğu' hak ettiği yeri bulmuştur. 2015 yılında tescili yapılan fasulye başta İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi birçok ilde aranan bir ürün haline gelmiştir. Yeni sezonun üreticimize bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kilogramı 10 liradan açıldı 90 bin liraya satıldı

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Taşdöğen'in kilogramına 10 lira teklifle başlattığı müzayede sonunda 1 kilogram fasulye 90 bin liraya satıldı.

Çiftçilerle sözleşme imzalayan şirketin yönetim kurulu başkanı Ferhan Geylan, 4 kilogram fasulyeyi 360 bin lira ödeyerek satın aldı.

Söz konusu 360 bin liranın yarısının Pazaryeri ilçesine, 90 bin lirasının Gölpazarı Kadın Girişimciler Derneği tarafından yapılacak olan seraya, kalan 90 bin lirasının da İstanbul'daki bazı kurumlara bağışlanacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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