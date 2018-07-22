1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÖSYM Başkanı: Sınavlara 2 milyonun üzerinde aday katıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer: - "Bu hafta sonu yapılan sınavlara toplam 2 milyon 63 bin 156 aday başvurdu. Hafta sonundaki tüm sınav oturumlarında toplam 273 bin 893 görevli hazır bulundu"
22 Temmuz 2018 16:28
Yazdır
ÖSYM Başkanı: Sınavlara 2 milyonun üzerinde aday katıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, dün düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bugün iki oturumda yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) toplam 2 milyon 63 bin 156 adayın katıldığını, sınavlarda 273 bin 893 görevlinin hazır bulunduğunu bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın sınav takviminin oldukça yoğun olduğunu, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra bu hafta sonunda da büyük sınav organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yoğunluğa rağmen erişimi artırabilmek için mümkün olduğu kadar sınavları 81 ilde yapmaya çalıştıklarına değinen Özer, bu çerçevede 2018-DGS sınavını dün ilk kez 81 ilde 17 bin 301 salonda yaptıklarını, geçen yıl bu sınavın sadece 17 ilde düzenlenebildiğini hatırlattı.

Bugün 2018 KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'nın sabah oturumunda 60 bin 662 sınav salonunda yapıldığını, öğleden sonra 81 ilde 24 bin 1 salonda Eğitim Bilimleri sınavının yapıldığını belirten Özer, "Bu hafta sonu yapılan sınavlara toplam 2 milyon 63 bin 156 aday başvurdu. Hafta sonundaki tüm sınav oturumlarında toplam 273 bin 893 görevli hazır bulundu. Sınavlar, sorunsuz tamamlandı." dedi.

Özer, sınav koordinatörlerine, sınav görevlilerine ve emniyet görevlilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 458 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar
22 Temmuz 2018 15:48		 Bakan Kurum'dan yeni CSO binasında inceleme
22 Temmuz 2018 15:38
Bakan Selçuk: Hemen herkese dokunan bir görevdeyim
22 Temmuz 2018 14:28		 AK Partili Alpay Özalan anlattı: 'Kovuldum resmen'
22 Temmuz 2018 14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor
22 Temmuz 2018 13:43		 Hürjet daha güçlü yükselecek
22 Temmuz 2018 11:30
MHP, İYİ Parti'deki ülkücülere dönüş için kapısını açtı
22 Temmuz 2018 11:23		 Meclis, tatile girmeden iki teklif için mesai yapacak
22 Temmuz 2018 11:17
AK Parti'de uyum ve değişim kongresi
22 Temmuz 2018 10:00		 Kılıçdaroğlu: İnsandan, sevgiden ve hoşgörüden yana olacağız'
22 Temmuz 2018 07:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor
Atatürk'ün adını koyduğu Rum Sındığı Savaşı KPSS'de soru oldu
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklandı
Meclis, tatile girmeden iki teklif için mesai yapacak
Yeni sistemde 'torba kadro' uygulamasında ince noktalar
OHAL Komisyonu haftada 1200 karar alıyor
Bedellide AK Parti çifte kıskaç altında
AK Partili Alpay Özalan anlattı: 'Kovuldum resmen'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
andriy voronin 1
Doktorun kafasında parke taşı parçalamak 1
ulaşgkc 3
tyler ennis 1
portakalcicegi2017 10
açılış özel indirim 1
cumhurbaşkanımıza aşığım ve eşim de beni anlıyor 1
muvazaa 2
mars 1
Yin ve yang 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam