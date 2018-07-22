|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Karayollarında 'tatilci' yoğunluğu
Hafta sonunu Ege kıyılarında geçirdikten sonra dönüşe geçen tatilciler, Balıkesir-Susurluk ve Mustafakemalpaşa-Karacabey karayolunda yoğunluk oluşturdu
Hafta sonunu Ege kıyılarında geçirdikten sonra özellikle İstanbul istikametine dönüşe geçen tatilciler, Balıkesir-Susurluk ve Mustafakemalpaşa-Karacabey karayolunda yoğunluk oluşturdu.
Hafta sonunu İzmir, Aydın ve Edremit Körfezi'nde geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesinin ardından karayollarında yoğunluk yaşanıyor.
Tatil için Ege kıyılarını tercih edenler Balıkesir-Susurluk karayolunda, Erdek tarafından gelenler de Mustafakemalpaşa-Karacabey karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatilcilerin dönüş güzergahındaki Karacabey-Bursa karayolunda da araç yoğunluğu bulunuyor.
Trafik polisleri ve jandarma ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği karayollarında trafik zaman zaman durma noktasına gelirken araçlar ortalama 40 kilometre hızla seyrediyor.
Bu haber 506 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI