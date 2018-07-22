|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ereğli Belediyesi'ne ait plajda denize giren Necmi Er Ara (14), boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, zamanında müdahale ederek Ara'yı sudan çıkardı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu haber 448 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI