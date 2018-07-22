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Eski başkan yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde eski Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Altuntaş, yeni başkan Selahattin Kozan'ı öldürdü, yanındaki arkadaşını ağır yaraladı.
22 Temmuz 2018 16:48
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Eski başkan yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde eski Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Altuntaş, yeni başkan Selahattin Kozan'ı öldürdü, yanındaki arkadaşını ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, eski Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Altuntaş, aralarında daha önceden husumet bulunan mevcut başkan Selahattin Kozan ile ilçe merkezinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Altuntaş, üzerindeki tabancayla Selahattin Kozan ve yanında bulunan arkadaşı Zait Korkmaz'a kurşun yağdırdı.

Açılan ateş sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet Selahattin Kozan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Zait Korkmaz ağır yaralandı.

İsmail Altuntaş, olayda kullandığı silahla teslim oldu.
İhlas Haber Ajansı
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