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TSK'dan Münbiç'te 18'inci devriye

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 18'inci koordineli/bağımsız devriye görevi yapıldı
22 Temmuz 2018 17:00
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TSK'dan Münbiç'te 18'inci devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 18'inci koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta dün 18'inci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.
Anadolu Ajansı
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