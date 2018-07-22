1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küçük çocuğun bakıcısı tarafından darp edildiği iddiası

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2.5 yaşındaki çocuklarını darp eden bakıcılarını şikayet eden aile, bakıcının üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi
22 Temmuz 2018 17:06
Yazdır
Küçük çocuğun bakıcısı tarafından darp edildiği iddiası

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 2.5 yaşındaki çocuklarını darp eden bakıcılarını şikayet eden aile, bakıcının üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Bakıcısı tarafından darp edildiği öne sürülen küçük çocuğun dedesi Çelebi Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz nisan ayında torunlarının bakıcısı tarafından darp edildiğini tespit ettiklerini, ellerindeki kamera görüntüsüyle bakıcı Fadime Y. hakkında şikayette bulunduklarını söyledi.

Kızının, çocuğun saçlarının dökülmesi, vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve ses kaydı yerleştirdiğini, kendisinin de eşiyle bir gün eve anahtarla kapıyı açarak sessizce girdiklerini anlatan Ekim, şöyle devam etti:

"Daha öncede kızım evde çocuğun sıkıntıdan dökülen saç tellerini bulmuş. Kızım bakıcıya sormuş cevap verememiş. Çocuk annesinin peşinden sürekli ağlıyordu. Torunum öyle hale gelmişti ki, annesiyle yapışık gezen, kimseye güvenmeyen durumdaydı. Şüpheler doğrultusunda kızım eve ses kaydı koymuştu. Ses kaydını dinledik. Şok olduk. 10 Nisan'da sabah 7.30'da eve gittik. Kızım anahtarı bize vermişti. Biz anahtarla kapıyı açıp, kapının önüne dikildik. İçeriden sesler geliyordu. Arka balkondan bakıcı, torunuma annesine bay bay yaptırıyordu. Sonra biz içeri girdik cep telefonuyla torunumu döverken kameraya çektik. Ben sakin bir şekilde 'kolay gelsin' dedim. Kadın bizi görünce şaşırdı. Kendisini çocuğu dövmeye o kadar adapte etmiş ki bizim girdiğimizi bile duymuyor. Cep telefonuyla karşında dikiliyoruz bizi hayli bir zaman görmüyor. Daha sonra görüyor."

Görüntüleri çektikten sonra Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olduklarını, hastaneden de darp raporu aldıklarını belirten Ekim, bakıcı Fadime Y'nin çıkarıldığı ilk mahkemece tutuklandığını, 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Ekim, bakıcının serbest bırakılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Torunumu terlikle dövdüğü görüntüler var. Kayıt olmasına rağmen savcılıkta da inkar etti. İlk mahkemede tutuklandı. Dördüncü mahkemede ise serbest bırakıldı. Ben şimdi soruyorum, 'sizin torununuz olsaydı, serbest bırakır mıydınız? Vicdanınız rahat mı? Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda vicdanen rahat mısınız ? Olayın olduğu gün hastaneye gittik. Bacaklarında morluklar vardı. Elimizdeki ses kayıtlarında oklava sesleri de var. Sadece terlikle değil. Annesi bakıcıya sorduğunda 'sandalyeye falan vurdu' diye atlatmış. Terlikle torunumun yüzüne vururken dudağını patlatıyor. Sonra kızıma telefon açıyor. 'Çocuk halıya düştü dudağı patladı. Hangi kremi süreyim.' diye soruyor. Bunların hepsi kızımda şüphe oluşturdu. Geçtiğimiz ekim ayından beri torunuma bakıyor. Bu kadın torunuma 6 ay işkenceyle bakmış. Üç ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalıyor. Böyle bir düzen olamaz. Adalet olamaz. Olayın olduğu gün avukatımı aradım. Bana, 'Kadına sakın dokunma 7 yıl hapis yatarsın' dedi. Ben adalete soruyorum, iki yetişkin insanın dövüşmesinde ben 7 yıl hapis yatıyorsam, 2,5 yaşında kendini anlatamayan bir çocuğa 6 ay zulüm ediyorsun, 3 ay sonra serbest kalıyorsun. Kamuoyuna soruyorum adalet bu mudur? Bu vicdan mıdır?"
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 164 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski başkan yeni başkanı öldürdü
22 Temmuz 2018 16:48		 Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
22 Temmuz 2018 16:43
Alibeyköy Barajı'nda iki çocuk boğuldu
22 Temmuz 2018 16:23		 7 aylık hamile hırsızlık şüphelisi gözaltında
22 Temmuz 2018 16:08
Bu kadarına da pes! Yedim içtim. Pişman değilim
22 Temmuz 2018 15:33		 Boğulmak üzereyken kurtarılan polis yaşamını yitirdi
22 Temmuz 2018 15:18
Hatay'da trafik kazası: 3 ölü
22 Temmuz 2018 15:08		 Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
22 Temmuz 2018 11:46
Abisi, babası, yengesi ve 2 yeğenini öldürdü, intihara teşebbüs etti
22 Temmuz 2018 11:30		 Tutuklu bulunan Çiftlik Bank yöneticisi, belge gönderilmediği için serbest
22 Temmuz 2018 11:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor
Atatürk'ün adını koyduğu Rum Sındığı Savaşı KPSS'de soru oldu
Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklandı
AK Partili Alpay Özalan anlattı: 'Kovuldum resmen'
Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
OHAL Komisyonu haftada 1200 karar alıyor
Meclis, tatile girmeden iki teklif için mesai yapacak
Yeni sistemde 'torba kadro' uygulamasında ince noktalar
Öğretmen adayları, 2018 KPSS Eğitim Bilimleri testini değerlendiriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hatırlamak 1
Yin ve yang 2
spoiler 1
açılış özel indirim 1
batı tandanslı ideolojik körlük 1
sıkılmak 1
tarih 1
ayın enleri 1
efsane entryler 1
Doğal hukuk ve özgürlük 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam