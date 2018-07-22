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İYİ Parti kurucusu partisinden istifa etti

İYİ Parti kurucusu Fatih Eryılmaz partisinden istifa etti
22 Temmuz 2018 18:06
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İYİ Parti kurucusu partisinden istifa etti

İYİ Parti kurucusu Fatih Eryılmaz partisinden istifa etti.

İYİ Parti kurucusu Fatih Eryılmaz istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Eryılmaz ayrıca konuyla ilgili bir açıklama yapacağını da ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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