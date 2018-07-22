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İYİ Parti kurucusu partisinden istifa etti
İYİ Parti kurucusu Fatih Eryılmaz partisinden istifa etti
İYİ Parti kurucusu Fatih Eryılmaz partisinden istifa etti.
İYİ Parti kurucusu Fatih Eryılmaz istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Eryılmaz ayrıca konuyla ilgili bir açıklama yapacağını da ifade etti.
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