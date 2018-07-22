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İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor
İyi Parti Olağanüstü Kongreye gitme kararı aldı. 1 ay içerisinde gerçekleştirilecek kongrede Meral Akşener'in yeniden aday olacağı kaydedildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen İYİ Parti çalıştayında Genel Başkan Meral Akşener'in konuşması yarıda kaldı. İYİ Parti'nin 12 Ağustos'ta kongreye gideceği iddia edildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen çalıştayda partililerden edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener'ın konuşma yaptığı sırada partililer arasında seçim sürecine ilişkin tartışma yaşandı. Tartışmalar sonrasında Genel Başkan Meral Akşener, konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı. Daha sonrasında tartışmaların yatışması üzerine Akşener salona gelerek konuşmasını sürdürdü.
Çalıştayda çıkan krizin ardından İYİ Parti, 1 ay içerisinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Kongrenin, 12 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
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