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Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu.
22 Temmuz 2018 18:18
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Hakkari'de hain saldırı: 1 şehit

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu.

Alınan bilgilere göre, Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki Balkaya Dağları Üs Bölgesine PKK'lı teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre Sait Demirbaş isimli güvenlik korucusu şehit düşerken, bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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