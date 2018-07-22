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Bir haftada 300 kişi acile başvurdu, bu açıklama yapıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde 1 haftada yaklaşık 300 kişi, zehirlenme belirtileriyle hastanelere başvurdu.
22 Temmuz 2018 18:54
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Bir haftada 300 kişi acile başvurdu, bu açıklama yapıldı

Kangal'da son 1 haftada, ilçeye bağlı köylerde yaşayan yaklaşık 300 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve ishal şikayetleriyle Kangal Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Şikayetlerin köylerde ve ilçede kullanılan içme suyundan kaynaklandığı şüphesiyle İl Sağlık Müdürlüğü sulardan incelenmek üzere numune aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, içme suyuyla ilgili bir sorunun olmadığını söyledi. Konuyla ilgili bir bilgi kirliliği olduğunu aktaran Öztürk, "Gerek belediye personelimize gerekse Sağlık İl Müdürlüğümüz ekipleriyle yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde suda böyle bir problem olmadığı rapor haline getirilmiştir. İlçemiz Devlet Hastanesi'ne müracaat eden hasta sayısı 300 civarındadır. Bu hastaların yüzde 95'i köylerden ve diğer taraflardan gelen insanlarımızdır. Dolayısıyla içme suyuyla ilgili böyle bir problemimiz, sıkıntımız yok" dedi.

İlçenin içme suyu analizlerinin ve gerekli klorlama çalışmalarının belirlenen periyotlarda yapıldığını söyleyen Başkan Öztürk, "İçme suyu ile ilgili şunu da tüm insanlarımızın bilmesinde fayda var. İçme suyu ile ilgili analizleri il sağlık müdürlüğü her dönem belli periyotlarda alır, varsa eksikler bizlere bildirir, bizler de onların belirttiği eksikliği gidermek için çalışmalar yaparız. Ama şimdiye kadar böyle bir sıkıntımız olmadı hatta bu konuda daha da hassasız. Şöyle de bir çalışma yaptık Ankara Hıfzıssıhha'ya ve Kayseri Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne götürdüğümüz su tahlilleri şimdi elimize geçti. Böyle bir sıkıntı falan söz konusu değil" dedi.
Doğan Haber Ajansı
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