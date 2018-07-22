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Hakkari Valiliğinden 'saldırı' açıklaması
Hakkari Valiliği, teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.
Hakkari Valiliği, teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Şemdinli ilçesi Balkayalar Arğuş-2 Bölgesine Avaşin Basyan bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca roket atıldığı bildirdi.
Açıklamada, "Atılan roket sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli er de hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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