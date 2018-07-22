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Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıkladı.
İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. Alınan karar sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yapan Genel Başkan Meral Akşener, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum.
Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.
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