İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar denize akın etti

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için plajları doldurdu.

İstanbul'un birçok ilçesinden Silivri'nin Mumluk mevkisindeki plaja gelen tatilciler, sahilde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.

Bazı vatandaşların da güneşten korunmak için park ve bahçeleri tercih ettikleri kiminin ise şemsiye kullandığı gözlendi. Silivri Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ise mangal ve çadır kurmanın yasak olduğu alanlarda, çadır kurup mangal yapan vatandaşları ikaz etti.