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Saadet Partisi'nin camlarının kırılması olayında yeni gelişme
Kayseri'de 3 gün önce Saadet Partisi (SP) Hacılar İlçe Başkanlığı'nın camlarını kıran kişinin, telefonda kız arkadaşıyla tartışan alkollü A.K. (19) olduğu ortaya çıktı.
Saadet Partisi Hacılar ilçe teşkilatının camları, 19 Temmuz gecesi kırıldı. Olayın ardından Saadet Partisi yönetimi saldırı olduğunu iddia ettiği olayı kınayarak, "Kendini bilmezlerin yaptığı bir taşkınlık" açıklamasında bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, "Arkadaşlarımız araştırıyor. Münferit bir saldırı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Polisin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalar, sonuç verdi. Camları kıran kişinin A.K. olduğu belirlendi. Olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen A.K.'nin tesadüfen orada olduğu, kız arkadaşıyla telefonda tartıştığı ve bu sırada köpeğinin zinciri ile binanın camlarına vurup, kırdığı ifade edildi.
A.K. hakkında adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.
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