1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkent'te silahlı kavga: 4 yaralı

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
22 Temmuz 2018 20:00
Yazdır
Başkent'te silahlı kavga: 4 yaralı

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talatpaşa Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünden geçen iki şahıs, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafe içerisine girerek sahibi V.Ş. ile tartışmaya başladı. Kavga bir anda alevlenince kafeye giren 2 şahıs tehditler savurarak olay yerinden uzaklaştı. Kafe sahibinin durumu oğullarına bildirmesi üzerine Ü.Ş. ve A.Ş. isimli şahıslar kafeye gelerek beklemeye başladı. Yaklaşık yarım saat sonra şahıslar bu sefer 4 kişi olarak kafeye geldi. Ellerindeki silahlarla kafeye gelen şahıslar, sağa sola ateş etmeye başladı. Bunun üzerine kafe sahibi ve oğulları yanlarındaki silahlarla karşılık verdi. Çok sayıda boş kovanın bulunduğu silahlı kavga sonucu, M.Ö., Y.Ö., K.Ö. ve O.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayışa sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Çok sayıda gözaltı

Polis kaçan şahısları yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucu, kaçan şahıslar olayın yaşandığı alanın 2 sokak ötesinde ekipler tarafından yakalandı. Kafe sahibi V.Ş. ile oğulları şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,287 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadıköy'de iki hafta önce denize düşen gencin cesedi bulundu
22 Temmuz 2018 21:59		 İstanbul'da baraj gölüne giren iki çocuk hayatını kaybetti
22 Temmuz 2018 21:56
Samsun'da otomobil devrildi: 3 yaralı
22 Temmuz 2018 21:43		 Kayıp Evrim soruşturmasında yeni gelişme
22 Temmuz 2018 21:41
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda rahatsızlanan yüzücü hayatını kaybetti
22 Temmuz 2018 21:38		 Manevra kavgası: Ortalık bir anda karıştı
22 Temmuz 2018 20:36
3'üncü kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
22 Temmuz 2018 20:30		 Lise öğrencisi serinlemek için girdiği suda boğuldu
22 Temmuz 2018 20:18
Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 2'si ağır 8 yaralı
22 Temmuz 2018 20:06		 İntihara kalkışan memur hayatını kaybetti
22 Temmuz 2018 18:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor
Öğretmen adayları, 2018 KPSS Eğitim Bilimleri testini değerlendiriyor
Atatürk'ün adını koyduğu Rum Sındığı Savaşı KPSS'de soru oldu
Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklandı
AK Partili Alpay Özalan anlattı: 'Kovuldum resmen'
Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
Cerrahın elleri sosyal medyayı salladı
OHAL Komisyonu haftada 1200 karar alıyor
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ideolojik körlükle malul yazarların durumu 1
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 1
supporters 8
yahudi ulus devleti yasası 1
kel alaka 1
Doktorun kafasında parke taşı parçalamak 1
mars 1
sude 2
karnıyarık 1
frau m.a.p 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam