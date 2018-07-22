1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlçelerde açık hava sinema geceleri başlıyor

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik etkinliklere de devam ediyor. Daha önce Şehir Tiyatroları'nın oyunlarını ilçelere götüren Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl başladığı Açık Hava Sinema Geceleri'ni bu yıl da gerçekleştirecek.
22 Temmuz 2018 20:24
Yazdır
İlçelerde açık hava sinema geceleri başlıyor

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik etkinliklere de devam ediyor. Daha önce Şehir Tiyatroları'nın oyunlarını ilçelere götüren Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl başladığı Açık Hava Sinema Geceleri'ni bu yıl da gerçekleştirecek.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile vatandaşların her türlü ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde Açık Hava Sinema Geceleri'ni bu yıl da düzenliyor. Sinema gösterimleri 24 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'de İnönü Cumhuriyet Meydanı ve Dereyalak Mahallesi'nden başlıyor.

Açık Hava Sinema Gecelerinde Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcıları'ın başrollerini paylaştığı komedi filmi Aile Arasında filmi gösterilecek.

Açık Hava Sinema Geceleri'nin programı ise şöyle;

24 Temmuz Salı İnönü Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Dereyalak Mahallesi, 25 Temmuz Çarşamba Seyitgazi Atatürk Meydanı ve Seyitgazi Bardakçı Mahallesi, 26 Temmuz Perşembe Alpu Cumhuriyet Meydanı ve Bozan Mahallesi, 31 Temmuz Salı Han Cumhuriyet Meydanı, 1 Ağustos Çarşamba Mahmudiye Cumhuriyet Caddesi, 2 Ağustos Perşembe Çifteler Cumhuriyet Meydanı ve Körhasan Mahallesi, 7 Ağustos Salı Beylikova Cumhuriyet Meydanı, 8 Ağustos Çarşamba Mihalıççık Cumhuriyet Meydanı ve Kayı Mahallesi, 9 Ağustos Perşembe Sivrihisar Saat Kulesi Meydanı ve Kaymaz Mahallesi, 14 Ağustos Salı Mihalgazi Hürriyet Mahallesi Fatih Cami yanı ve Bozaniçi Mahallesi, 15 Ağustos Çarşamba Sarıcakaya Jandarma Karakolu karşısı ve Mayıslar Mahallesi, 16 Ağustos Perşembe- Kırka Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu.

FOTOĞRAFLI
Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 940 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Niğde'de patates ekimi azaldı
22 Temmuz 2018 18:42		 Antalya'daki yangın kontrol altına alınıyor
22 Temmuz 2018 17:18
Kuşadası'nda hafta sonu yoğunluğu
22 Temmuz 2018 14:58		 Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
22 Temmuz 2018 14:48
Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
22 Temmuz 2018 14:08		 Çukurova'nın bilinmeyen lezzetleri kebaba rakip olacak
22 Temmuz 2018 13:53
İstanbullulara sağanak sürprizi!
22 Temmuz 2018 12:47		 Aksaray'da trafik kazası: 16 yaralı
22 Temmuz 2018 12:04
Gözyaşlarıyla izlediler
21 Temmuz 2018 21:50		 Burdur'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
21 Temmuz 2018 20:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor
Öğretmen adayları, 2018 KPSS Eğitim Bilimleri testini değerlendiriyor
Atatürk'ün adını koyduğu Rum Sındığı Savaşı KPSS'de soru oldu
Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklandı
AK Partili Alpay Özalan anlattı: 'Kovuldum resmen'
Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
Cerrahın elleri sosyal medyayı salladı
OHAL Komisyonu haftada 1200 karar alıyor
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arda turan 1
ulaşgkc 3
spoiler 1
Yin ve yang 2
karnıyarık 1
frau m.a.p 1
yahudi ulus devleti yasası 1
güzel kadın 1
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 1
sıkılmak 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam