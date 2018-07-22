İlçelerde açık hava sinema geceleri başlıyor

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik etkinliklere de devam ediyor. Daha önce Şehir Tiyatroları'nın oyunlarını ilçelere götüren Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl başladığı Açık Hava Sinema Geceleri'ni bu yıl da gerçekleştirecek.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile vatandaşların her türlü ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde Açık Hava Sinema Geceleri'ni bu yıl da düzenliyor. Sinema gösterimleri 24 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'de İnönü Cumhuriyet Meydanı ve Dereyalak Mahallesi'nden başlıyor.

Açık Hava Sinema Gecelerinde Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcıları'ın başrollerini paylaştığı komedi filmi Aile Arasında filmi gösterilecek.

Açık Hava Sinema Geceleri'nin programı ise şöyle;

24 Temmuz Salı İnönü Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Dereyalak Mahallesi, 25 Temmuz Çarşamba Seyitgazi Atatürk Meydanı ve Seyitgazi Bardakçı Mahallesi, 26 Temmuz Perşembe Alpu Cumhuriyet Meydanı ve Bozan Mahallesi, 31 Temmuz Salı Han Cumhuriyet Meydanı, 1 Ağustos Çarşamba Mahmudiye Cumhuriyet Caddesi, 2 Ağustos Perşembe Çifteler Cumhuriyet Meydanı ve Körhasan Mahallesi, 7 Ağustos Salı Beylikova Cumhuriyet Meydanı, 8 Ağustos Çarşamba Mihalıççık Cumhuriyet Meydanı ve Kayı Mahallesi, 9 Ağustos Perşembe Sivrihisar Saat Kulesi Meydanı ve Kaymaz Mahallesi, 14 Ağustos Salı Mihalgazi Hürriyet Mahallesi Fatih Cami yanı ve Bozaniçi Mahallesi, 15 Ağustos Çarşamba Sarıcakaya Jandarma Karakolu karşısı ve Mayıslar Mahallesi, 16 Ağustos Perşembe- Kırka Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu.

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