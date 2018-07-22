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Çocukluk hayalini 40 yıl sonra gerçekleştirdi

Gaziantep'te yaşayan 60 yaşındaki Şenel, 1977 yılında kazandığı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle yarım bıraktığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini, 40 yıl sonra bitirerek çocukluk hayali olan avukatlık cübbesini giymenin sevincini yaşadı.
22 Temmuz 2018 21:00
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Çocukluk hayalini 40 yıl sonra gerçekleştirdi

Gaziantep'te yaşayan 60 yaşındaki avukat Ali Şener, 1977 yılında girdiği üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle ikinci sınıfta eğitimini yarım bırakarak memleketine dönmek zorunda kaldı.

Manifaturacılık ve seyyar satıcılık gibi işlerde çalışarak aile bütçesine katkı sağlayan ve çocukluk hayali olan avukatlık mesleği içinde ukde kalan Şenel, 2011 yılındaki öğrenci affından yararlanarak tekrar üniversiteye kayıt yaptırdı.

Belediyenin kursuyla bilgisayar kullanmayı öğrenen Şenel, yoğun çaba ve gayretle 2017 yılında mezun oldu. Stajını da tamamlayarak 40 yıl sonra cübbe giymenin mutluluğunu yaşayan Şenel'in tek hedefi, engelli oğluna gerekli tedavi imkanı sağlamak ve onun yürüdüğünü görmek.

Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1977 yılında çok yüksek bir puan alarak hukuk fakültesini kazandığını, maddi imkansızlıklar nedeniyle ikinci sınıfta okuldan ayrılarak Gaziantep'e döndüğünü anlattı. Daha sonra evlendiğini ve 2000 yılında da baba olduğunu aktaran Şenel, oğlunun serebral palsi hastası olduğunu söyledi.

"Günde 15-16 saat ders çalıştığım oldu"

Bugüne kadar çeşitli mesleklerde çalıştığını ifade eden Şenel, "Seyyar satıcılıkla çocuğuma faydalı olabilmek mümkün değildi. Bir de ona iyi bir isim bırakmak istiyordum. Sevilen, sayılan, iyi bir babası olmasını istiyordum. Bunları düşünürken 2008 yılında öğrenci affı çıktı. Fakat oğluma kardeş istiyorduk. Bu nedenle tedavi gördüğümüz için okula geri dönüş yapamadım. İki defa tüp bebek denedik ama başarılı olmadı. Kaderimize boğun eğdik. 2011'de yeniden öğrenci affı çıkınca kapanmış olan okul hayatıma tekrar döndüm. Çok sevindim, içimde bir ukde kalmıştı. Çocukluktan beri avukat olmak istiyordum. Bu arada emekli aylığım da bağlandı." diye konuştu.

Okula başladığında bilgisayar kullanmayı bilmediğini, Şahinbey Belediyesinin düzenlediği kura giderek öğrendiğini kaydeden Şenel, Gaziantep'teyken internet aracılığıyla sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurup ders notları aldığını anlattı.

Şenel, aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki derslere de katıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Buradaki hocaya derslere katılmak için ricada bulunduğumda bana 'Gençler dersten kaçıyor. Bu yaşta çalışma isteğin var, gençlere iyi örnek olursun' diyerek kabul etti. Ben dersleri en ön sıradan takip ettim. Sınavlardan bir ay önce de İstanbul'a gidip derslere katılıyordum. Bu fakülteyi bitirmenin çok zor olduğunu herkes bilir. Günde 15-16 saat ders çalıştığım oldu. Büyük çaba ve azim gösterdim. 1977'de okula girdim, tam 40 sene sonra 2017'de cübbesini giydim."

Arkadaşları tarafından sevilen biri olduğunu hatta meslektaşlarının kendisine "en genç avukat' diye takıldığını aktaran Şenel, "Oğlumun sağlığına kavuşması, yanımda dolaşması ve normal bir aile düzenine kavuşmak hayattaki en büyük hedefim." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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