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Koray Aydın'dan ilk açıklama

İYİ Parti'nin kongre kararının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan ilk açıklama geldi. Aydın, "Kongreyi bir ay içinde yapacağız. Liderimizin arkasındayız. İYİ Parti kendi küllerinden yeniden doğacak." dedi
22 Temmuz 2018 21:10
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Koray Aydın'dan ilk açıklama

İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Olağanüstü kongre 1 ay içerisinde yapılacak. Kongre kararının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan ilk açıklama geldi.

Koray Aydın, "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı." dedi.

İYİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİYOR

"LİDERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partini yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı balşarılı olduğnu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aydın, "Genel Başkanımız da bu açıklamalardan sonra uzunca bir konuşma yaptı. 45 gün veya bir ay sonra yapılacak. Bu aynı zamanda seçimden çıkmış bir partinin yeniden hamle yapması... Yorulan unsurlarına karşı daha zinde hamleler yapılacaktır. Meral Akşener tekrar aday olacak tabi. Biz liderimizin arkadındayız. Kendisini sonuna kadar destekliyoruz. İYİ Parti bir yerde kendi küllerinden yeniden doğacak. Aday olmayı düşünen kimse yok. Cesaret edebilecek biri olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.
Habertürk
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