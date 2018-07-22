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Samsun'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Rıdvan Aşır (25) idaresindeki 55 AAE 03 plakalı otomobil, Beyyenice Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü ile aynı araçtaki Ferdi Aşır (20) ve Suat Özmeral yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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