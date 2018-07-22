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'Türkiye'nin Maldivleri'nde ziyaretçi yoğunluğu

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü'nde hafta sonları ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
22 Temmuz 2018 21:52
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'Türkiye'nin Maldivleri'nde ziyaretçi yoğunluğu

Göz kamaştıran güzelliğiyle büyüleyen Salda Gölü, 184 metre derinliğe sahip, 6,8 kilometre eninde, 9,18 kilometre uzunluğunda tektonik bir çukurun üzerinde ve kapalı bir havzada yer alıyor.

Burdur merkeze 56, Denizli'ye 96, Antalya'ya 159 kilometre uzaklıkta bulunan, 110 kuş, 4 balık, 301 sucul ve karasal bitki türüne ev sahipliği yapan, uygun kamp alanlarıyla da turizmin hizmetinde olan Salda Gölü, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılıyor.
Anadolu Ajansı
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