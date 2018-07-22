|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul'da baraj gölüne giren iki çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Sultangazi'de serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 2 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı içinde bulunan baraj golünde iddiaya göre öğle saatlerinde 12-14 yaşlarındaki amca çocukları Serhat ile Muhammed Kızmaz serinlemek için göle girdi.
Çevredekiler çocukların suda çırpındığını görerek durumu itfaiye, ambulans ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine çocukların ailesi de olay yerine geldi.
Yardım ekibi gelmeden çevredeki bir vatandaş göle atlayarak çocuklardan birini sudan çıkardı. Kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Daha sonra olay yerinde aramaları sürdüren dalgıçlar diğer çocuk Muhammed'in de cansız bedenine ulaştı.
Bu haber 764 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI