İstanbul'da baraj gölüne giren iki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı içinde bulunan baraj golünde iddiaya göre öğle saatlerinde 12-14 yaşlarındaki amca çocukları Serhat ile Muhammed Kızmaz serinlemek için göle girdi.

Çevredekiler çocukların suda çırpındığını görerek durumu itfaiye, ambulans ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine çocukların ailesi de olay yerine geldi.

Yardım ekibi gelmeden çevredeki bir vatandaş göle atlayarak çocuklardan birini sudan çıkardı. Kalp masajı yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Daha sonra olay yerinde aramaları sürdüren dalgıçlar diğer çocuk Muhammed'in de cansız bedenine ulaştı.