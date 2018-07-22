Kadıköy'de iki hafta önce denize düşen gencin cesedi bulundu

Haydarpaşa tren garının karşısında vatandaşlar tarafından denizde bir ceset bulunduğu yönünde gelen ihbar, polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi denizden çıkarırken, cesedin iki hafta önce Kadıköy iskelede oturduğu sırada denize düşen ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Atilla Kılıç'a ait olduğu tespit edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından karaya çıkarıldıktan sonra incelemesi tamamlanan Atilla Kılıç'ın cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayı ihbar eden vatandaşlar, denizin yüzeyinde cesedi gördükten sonra polisi aradıklarını ve ekiplerin inceleme yaptığını söyledi.