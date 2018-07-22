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Tüm planlar 9 günlük bayram tatiline göre yapıldı

Kurban Bayramı geçen sene olduğu gibi bu sene de 9 gün olacak mı olmayacak mı? Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, beklentiler çok büyük oranda tatilin 9 gün olacağı yönünde. Eğer bu yönde bir karar çıkarsa 17 Ağustos'ta mesainin bitimi ile başlayacak tatil 26 ağustos pazar akşamı son bulacak. Türkiye'de turizmin en aktif olduğu yerlerden birisi olan Marmaris'te tüm hesaplar 9 günlük tatile göre yapıldı bile
22 Temmuz 2018 22:09
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Tüm planlar 9 günlük bayram tatiline göre yapıldı

Marmaris'teki turizmciler, Kurban Bayramı'na bir ay kala tatilin 9 gün olacağını düşünerek konaklama tesisleri için planlama yapmaya başladı. Marmaris ve çevresindeki 3 yıldız ve üzeri nitelikli konaklama tesislerin yüzde 95'lik doluluk oranına sahip olduğunu belirten turizmciler, belgeli acentelerle erken rezervasyon yapılması konusunda bayram tatilcilerini uyardı.

'ACELE EDİN' ÇAĞRISI

Bayram tatili rezervasyonları için acele edilmesini öneren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, "Marmaris'in 72 bin yatak kapasitesi mevcut. 3 yıldız ve üzeri her şey dahil sistemi çalışan nitelikli dediğimiz otellerin yatak kapasitesi 52 bin civarında. Haziran, temmuz ve ağustos ayları yüksek turizm sezonu denilen dönemler. Temmuz itibariyle oteller yüzde 95 dolu. Doluluk Avrupalı, Orta Doğulu, gurbetçi ve Rus turistlerden oluşmakta. Kurban Bayramı için vatandaşlarımızın kalan nitelikli yüzde 5 yatak kapasitesinde açıkta kalmaması için acele etmesi gerekiyor. Turizm Bakanlığı belgeli, daha rahat, ailesiyle istediği tatili yapabileceği otelleri tercih edecek olanlar erken ve belgeli acentelerle rezervasyon yaptırmalı. 20 Ağustos Arife ile 24 Ağustos arası Kurban Bayramı. Geçen yıllarda olduğu gibi 9 veya 10 günlük tatil bekliyoruz. Tesislerimizde tüm planlamalar 9 ve 10 günlük olarak yapıldı" dedi.

'DOLANDIRILMAYIN'

Tatilcilerin dolandırılmaması için uyarıda bulunan Kırlı, "Fishing olarak adlandırılan oltalama denilen dolandırma yönetimi mevcut. Özellikle bayram tatilleri öncesi 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin web sayfaları dolandırıcılar tarafından kopyalanıyor. Verilen hesaplara para yatırılıyor. Vatandaş, oteli arayıp rezervasyonunun onayını almayınca dolandırıldığını tatile geldiğinde anlıyor. Bu tür dolandırılmaların önüne geçmek için belgeli turizm acenteleri ile rezervasyon yaptırarak otel yetkililerinden teyit almalılar. Nitelikli ucuz otel reklamlarına kanmayın, mutlaka araştırmasını yapın" dedi.
Habertürk
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