Ağrı'da şiddetli sağanak nedeniyle Ahmed-i Hani Türbesi'ni su bastı

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan ve yaklaşık bir saat süren şiddetli sağanak nedeniyle bazı dere yatakları taştı. Şiddetli yağıştan, Ahmed-i Hani Türbesi ve İshak Paşa Sarayı'nın bulunduğu tarihi bölge de olumsuz etkilendi.

AHMED-İ HANİ TÜRBESİ'Nİ SU BASTI

Tarihi türbenin çevresinde bulunan yamaçlardan akan sular, toprak kaymalarına yol açtı. Ahmed-i Hani Türbesi'nden İshak Paşa Sarayı'na kadar uzanan yol çamur ve kaya parçalarıyla kaplanırken, türbenin içi ve bahçesini de su bastı.

Sağnağın ardından Kaymakamlık, Belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından başta tarihi bölge olmak üzere ilçe genelinde zarar gören yerlerde çalışma başlatıldı. Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır başta altyapı olmak üzere temel belediyecilik hizmetlerinden yoksun kalan ilçenin her yağışta sel riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Geçen yıl görevlendirmeyle birlikte ilk olarak ilçenin altyapısını sıfırdan ayağa kaldırmak için çalışma başlattıklarını anlatan Akhan, şöyle konuştu: "Koca bir ilçe düşünün, 20 yıldır altyapısına bir çivi dahi çakılmamış. Kanalizasyon ve içme suyu hattı olmayan birçok mahallemiz var. Dere yataklarının durumu içler acısı. İşte böyle bir ilçeyi sıfırdan ayağa kaldırmak için geçtiğimiz yıl göreve gelmemizle birlikte ilk olarak altyapı sorununa el attık. 10 milyon liralık kaynakla başladığımız altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Birçok mahallemizi kısa süre içinde yeni kanalizasyon ve içme suyu şebekeleriyle tanıştırdık. Her yağışta ilçemizi sel riskiyle karşı karşıya bırakan bazı dere yataklarının da yönünü DSİ ekiplerimizin de desteğiyle değiştirmeye başladık. Ayrıca bugüne kadar 1 milyon lira harcayarak yeni yağmur suyu hatları ve 4 adet köprü yaptık. Bunların dışında DSİ tarafından da bir daha sel felaketlerinin yaşanmaması için kapsamlı bir kuşaklama projesi hazırlandı."

Akhan, şu ana kadar meydana gelen şiddetli yağışlarda can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Taşkınlardan mağdur olan bölgelerimizde de gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor." dedi