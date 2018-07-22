1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karpuzun faydaları nelerdir?

Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel karpuz tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri ve karpuzun faydalarını anlattı. Güzel, "Günde ortalama 2-3 porsiyon karpuz tüketilebilir ama bu miktar kişiye göre değişir" dedi
22 Temmuz 2018 23:00
Yazdır
Karpuzun faydaları nelerdir?

Karpuzun sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Bir porsiyonu 50-60 kalori olan karpuz yazın hem serinlik veriyor hem de tatlı ihtiyacını karşılıyor. Ancak karpuzun alınması gereken miktarı kişinin cinsiyetine, hareketine, sağlık durumuna, boy ve kilosuna göre değişmeli.


Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel karpuz tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri ve karpuzun faydalarını anlattı.


MİKTAR KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

1 porsiyonu 200 gram olan karpuzun 50-60 kaloridir. Yazın hem hafif hem de sağlıklı bir yemek için karpuz gün içinde öğünlere eklenebilir. Ama karpuz da her meyve gibi fruktoz (meyve şekeri) içerir ve kalorisi vardır.


Kişinin tüketeceği karpuz miktarı alması gereken kaloriye göre değişir. Alınması gereken kalori de kişinin cinsiyetine, hareketine, sağlık durumuna, boy ve kilosuna göre değişir. Günde ortalama 2-3 porsiyon karpuz tüketilebilir ama bu miktar kişiye göre değişir.


ŞEKER HASTALARI ÖLÇÜLÜ TÜKETMELİ

Karpuzu herkes tüketebilir. Karpuzun sıvı içeriği yüksek olduğu için sıvı kısıtlaması olan böbrek hastalarının dikkat ederek tüketmeleri gerekebilir.


Şeker hastaları karpuz tüketebilir ama porsiyona dikkat etmelidir. Çünkü meyve şekeri kan şekerini yükseltir ve miktarı fazla olursa kan şekerinde istenmeyen yükselmelere neden olur. Diyabetli kişiler karpuz tüketecekleri zaman porsiyona dikkat etmeli 1 öğünde 1 porsiyondan fazla tüketmemelidir.


FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

* Günlük meyve ihtiyacını karşılar.

* Lif içerdiği için bağırsakları çalıştırır.
"Kilo vermezsen sağlığını kaybedersin" demişlerdi! ...
Karpuzun faydaları nelerdir?
* Kırmızı meyvelerde antosiyanin ve likopen yüksektir ve bunlar kalp hastalıkları, kalp krizi ve bazı kanser türlerine (özellikle prostat) karşı koruyucudur.

* Su içerdiği için günlük tüketmemiz gereken sıvı ihtiyacını karşılar.

Karpuzun faydaları nelerdir?
* C vitamini ve folik asit yüksektir. C vitamini hastalıklara karşı koruyucu en iyi antioksidan vitaminlerden biridir.

* Kırmızı meyveler inflamasyonu azaltır ve antioksidan özelliklere sahip bazı flavonoidler içerir. Karpuzun bu nedenle hastalıklara karşı koruyucu ve bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır.
Habertürk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,138 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Herkül'ün izinden geldiler
22 Temmuz 2018 23:25		 Lavanta bahçelerinde hafta sonu yoğunluğu
22 Temmuz 2018 22:38
Ağrı'da şiddetli sağanak nedeniyle Ahmed-i Hani Türbesi'ni su bastı
22 Temmuz 2018 22:36		 Hatay'ın ana vatana katılışı 79 metrelik künefeyle kutlandı
22 Temmuz 2018 22:17
Tüm planlar 9 günlük bayram tatiline göre yapıldı
22 Temmuz 2018 22:09		 'Türkiye'nin Maldivleri'nde ziyaretçi yoğunluğu
22 Temmuz 2018 21:52
4 kilogram fasulye 360 bin liraya satıldı
22 Temmuz 2018 21:49		 İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi
22 Temmuz 2018 21:47
Çocukluk hayalini 40 yıl sonra gerçekleştirdi
22 Temmuz 2018 21:00		 Atık malzemelerle matematik öğretecekler
22 Temmuz 2018 20:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
12:30 - Adaylar, 2018 KPSS GY GK sorularını değerlendiriyor
Öğretmen adayları, 2018 KPSS Eğitim Bilimleri testini değerlendiriyor
12:18 - Atatürk'ün adını koyduğu Rum Sındığı Savaşı KPSS'de soru oldu
Cerrahın elleri sosyal medyayı salladı
14:53 - Atatürk'e hakaret eden kadın tutuklandı
Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıkladı
14:23 - AK Partili Alpay Özalan anlattı: 'Kovuldum resmen'
Veteriner hekimler de yıpranma zammı istiyor
07:30 - OHAL Komisyonu haftada 1200 karar alıyor
FETÖ mağduru bürokratlar göreve hazır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadınların kıskançlıklarını zinhar kabul etmemeleri 1
supporters 8
tek başına sinemaya gitmek 3
muvazaa 2
spoiler 1
cumhurbaşkanımıza aşığım ve eşim de beni anlıyor 1
mehdi 1
Kahvaltı 3
karnıyarık 1
Yin ve yang 3
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam