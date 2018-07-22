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İzmir'de, dördüncü kattan düşen bebek ağır yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, dördüncü kattan düşen bebek ağır yaralandı
Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde yaşayan Nurcan ve Taner Orhan çiftinin bebeği 1 yaşındaki Sena Orhan, dördüncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Sena Orhan, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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