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Herkül'ün izinden geldiler
Herkül'ün yaşadığı ve meşhur altın post hikayesinin gerçekleştiği yer olarak bilinen mitolojideki ismi 'Aretias' olan Giresun Adasına gelen Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyeleri 27 yat ile "Argonotların izinde, altın postun peşinde" hikayesinin peşine düştüler
Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği (GOPERATİF) işbirliğinde "DADDralli
Karadeniz 2018 - 3 ülke, 1 hikaye" etkinliğine katılan 27 yat adanın etrafında
üç tur atarak Herkül'ün altın postu aramasını canlandırdılar.
Adanın etrafında tur atılırken temsili amazon kadınları ve Herkül yatları karşıladı.
Etkinliğin Giresun'un ve Giresun adasının tanıtımına katkı sağlayacağını kaydeden
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürcenci, turizmi önemseyen bir il olduklarını
söyledi.
27 yatın 3 gün boyunca Giresun'da kalacağını ve tanıtımda çok faydalı olacağını
kaydeden Gürgenci, "'Bir hikaye üç ülke' projesi ile argonotları hikaye alarak
buraya geldiler. Hem Giresun'un hem de Giresun adasının tanıtımı konusunda çok
önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Turizmi önemseyen bir il olmamız hasebiyle
bu etkinliğinde ilimizi tanıtmada çok önemli bir rol üstleneceğine eminiz. Aynı
zamanda Giresun adasının bu programın içinde yer alması da ayrı bir güzellik
ve değer katıyor. İnanıyoruz ki bu tanıtımla birlikte Giresun adası her geçen
gün yükselen trendine yeni bir kazanım sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
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