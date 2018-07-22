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Bakan Soylu, nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun oğlunun nikah şahitliğini yaptı
22 Temmuz 2018 23:59
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Bakan Soylu, nikah şahidi oldu

Düzce'deki bir otelde düzenlenen Furkan Ustaoğlu ve Tuğba Armağan çiftinin düğün merasimine gelen Bakan Soylu, vatandaşlarla selamlaştı.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın kıydığı nikahta, Bakan Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce nikah şahidi oldu.

Çifti tebrik eden Soylu, şunları söyledi:

"Mevlana evliliği tarif ederken Hz. Peygamber'in yolu olarak tarif ediyor. Muhakkak birbirinizi çok sevmişsinizdir. Bu memlekete güzel evlatlar yetiştirin, Sayın Cumhurbaşkanımızın öğüdünü hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Çünkü büyüklerin her biri sizden torun getirmenizi istiyorlar."

Soylu, "Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk nasihatini tekrar hatırlatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diyerek nikah defterini Tuğba Armağan'a verdi.

Merasime, çok sayıda vali katıldı.
Anadolu Ajansı
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