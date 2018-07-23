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YÖK, FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemedi

YÖK, OHAL sonrası döneme dair düzenlemeler içeren teklifin Adalet Komisyonundaki görüşmelerinde, ihraçlarda onay makamı olmak istemediğini resmi olarak komisyona bildirdi.
23 Temmuz 2018 09:05
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YÖK, FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemedi

OHAL sonrası döneme dair düzenlemeleri kapsayan torba teklif geçen hafta TBMM'ye sunulmuştu.

Torba Teklifin 23. maddesine göre, 3 yıl süreyle, akademik personelin ihraçlarında YÖK şu şekilde yetkili kılınmaktadır.

"7) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla; yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarındaki 657 sayılı Kanuna tabi personel bakımından ise yükseköğretim kurumları ile yükseköğretim üst kuruluşlarının en üst yöneticisinin teklifi üzerine, yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun, yükseköğretim üst kuruluşlarında ise Yükseköğretim Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır."

YÖK BAŞKANLIĞI, ADALET KOMİSYONUNA GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Ancak YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlı, TBMM Adalet Komisyonunda YÖK adına yaptığı açıklamada, son düzenlemelerle YÖK'ün rektör atama süreçlerinde dahi bulunmadığını, öğretim elemanı planlamalarında karar alma ve öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin kadro ilanlarına ilişkin YÖK yetkilerinin tamamen kaldırıldığına dikkat çekerek, 3 yıl boyunca devam edecek FETÖ ihraçlarında onay makamı olmak istemediklerini belirtti.

İŞTE KAPICIOĞLU'NUN GÖRÜŞERİ

Memurlar.Net - Özel

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