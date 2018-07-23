Yeni sisteme küresel bütçe

Yeni sistemde küresel rekabet gücünü yükselten, ortak aklı kurumsallaştıran, yalın, yetki ve sorumlulukları net bir şekilde ortaya koyan bütçe yönetimi modeli uygulanacak. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni bütçe sisteminin ayrıntılarını SABAH'a anlattı. Yılmaz, yeni sistemde Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın çok önemli bir yapı olacağını belirterek, "Bütçeyi hazırlama, Meclis'e teklif etme yetkisi artık Başkanımızın. Temel öncelikleri esas alan bütçe çalışmalarında geçiş dönemi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yönetilecek. Yeni sistemde bütçe Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program gibi stratejilere dayalı olarak hazırlanacak. Önceki sistemde yatırım tarafını Kalkınma Bakanlığı, cari bütçeyi Maliye, transfer bütçesini de Hazine hazırlardı. Başkanlığın hazırlayacağı bütçede hepsi entegre olacak. Bütçe bütüncül hazırlanacağı için kaynak verimliliği ve koordinasyonu güçlendirecek" dedi.

STRATEJİK VE ESNEK BİRİMLER

Finans, Yatırım, Dijitalleşme ve İnsan Kaynakları ofislerinin stratejik alanlarda doğrudan Başkan'a hizmet vereceğini belirten Yılmaz, "Yatırım ofisi dünyadan yatırımcı bulma ve bürokratik işlemleri kolaylaştırma rolü üstlenecek. İnsan kaynakları ofisi nitelikli insanları tespit edecek. Dijitalleşme ofisi elektronik devlet, siber güvenlik gibi alanlarda özel çalışmalar yapacak. Görev tanımları net, esnek birimler olacak. Kurullar politikayı netleştirirken, bakanlıklar icrayı gerçekleştirecek. Kurullara giren isimler yeni fikirler ortaya koyacak. Başkan uygun gördüğü fikirleri bakanlara iletecek" diye konuştu.

BAŞKAN TEFTİŞ ETTİRECEK

Mali yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğradığı veya kamu zararına yönelik durumların ortaya çıkması halinde Başkan, kamu idarelerinin tüm mali yönetim ve kontrol sistemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirecek. Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanmasına ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar yapılması gereken zorunlu harcamalar ilgili idare bütçesinden gerçekleştirilecek.

ULUSLARARASI STANDARTLAR GELECEK

STRATEJI ve Bütçe Başkanlığı bütçe yapımında etkin rol alırken, kesin hesap kanunu teklifi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanacak. Bütçe sürecini Başkan en geç eylülün ilk haftası başlatacak. Bütçeler uluslararası standartlara uygun sınıflandırmayla hazırlanacak. Kamu idareleri harcama programlarını Cumhurbaşkanlığı'na gönderecek ve Başkan teklifi, haziran sonuna kadar Meclis'e gönderecek.

YAPISAL REFORMLAR HIZLANACAK

STRATEJI ve Bütçe Başkanlığı'yla bütçe planlaması ve yönetimi daha verimli hale getirilecek. Bütçe yönetimi daha verimli hale getirilerek, yapısal reformlar hızlanacak. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün mali kontrol birimleri ise Muhasebat Genel Müdürlüğü ile birleştirilip, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü adını aldı.

GELİR- GİDERLERİ ETKİLEYECEK TEKLİFLER

KAMU gelirlerinin azalması, giderlerinin artmasına neden olacak yasa tekliflerinin getireceği mali yük, orta vadeli program ve mali plan çerçevesinde en az 3 yıllık hesaplanacak. Sosyal güvenliğe yönelik kanun tekliflerinde ise en az 20 yıllık aktüeryal hesaplara yer verilecek. Kamu yatırım projeleri hazırlanacak.

HAZAL ATEŞ