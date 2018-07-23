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Bedelli askerlik için kritik gün bügün

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda,bedelli askerlik düzenlemesi bugün görüşülüyor
23 Temmuz 2018 06:20
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Bedelli askerlik için kritik gün bügün

AK Parti, MHP'li üç üyenin desteğiyle komisyonda çoğunluğu oluşturuyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta "Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir" demişti. Bahçeli'nin mesajının ardından 28 günlük temel eğitimin kaldırılmasına yönelik beklenti güçlendi. Ancak temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda 15 bin liralık bedelin arttırılması olasılığı da bulunuyor.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun aktardığı bilgilere göre: MHP'li yetkililer dün akşam itibariyle kendilerine herhangi bir değişiklik bilgisi verilmediğini belirtti. Bu konudaki son karar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı bekleniyor. Yurtdışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin Euro'yu ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Gurbetçilere, internet üzerinden teorik askeri bilgileri alıp sınavı tamamlamaları halinde terhis belgeleri postalanacak. Teklifte yer alan 'e-askerlik' uygulamasının komisyonda çıkarılması da tartışılıyor.

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Hürriyet
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