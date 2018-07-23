1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlette çalışan doktora 200 bin TL'ye kadar maaş

Devlette çalışan doktorların yaptıkları işlemler karşılığında uygulanan döner sermaye tavan sınırı kaldırıldı. Nitelikli doktorlara 200 bin TL'ye kadar maaş ödenecek
23 Temmuz 2018 08:10
Yazdır
Devlette çalışan doktora 200 bin TL'ye kadar maaş

Düzenlemeyle devletten özele iyi hekim transferlerinin önüne geçilecek. Kanser cerrahisi, organ nakli, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi özellikli tedavileri veren doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak düzenlemeyle devlette görev yapan süper hekimlerin süper maaş alabilecek.

Uygulamayla devlette çalışan ve en üst nitelikli operasyonları yapan doktorların 200 bin TL'ye kadar maaş almasına imkan sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Maliye Bakanlığı'nın da onayladığı düzenleme, TBMM'de yasalaşmasının ardından uygulamaya girecek.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,217 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bedelli askerliğe gidenler kıdem tazminatı alabilecek mi?
18 Temmuz 2018 08:40		 En yüksek Devlet memurunun kim olduğu belli oldu
09 Temmuz 2018 19:17
YÖK'ten, Mesleki Eğitim Fakültesi mezunları için bir derece kararı
09 Temmuz 2018 11:05		 Memura Temmuz'da 3 ayrı zam
07 Temmuz 2018 07:05
BUMKO Temmuz 2018 Maaş Katsayılarını yayımladı
04 Temmuz 2018 11:25		 SGK'dan emekli aylıkları artışı için açıklama
03 Temmuz 2018 14:01
ÖGESEN: Yeni dönemde akademik teşvik alabilmek zorlaşacak
27 Haziran 2018 17:43		 Göç İdaresi personeline 50 saate kadar fazla çalışma
24 Haziran 2018 10:17
Hangi halde verilen oy geçersiz sayılır?
23 Haziran 2018 20:00		 Bayramda çalışanlara çifte yevmiye
16 Haziran 2018 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni sistemde, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi yer almamalıydı
İyi Partililer %18 oy nasıl %10'a düştü diye sorunca kriz çıktı
Yök'ten TBMM'ye 'ihraç' itirazı
'Sayın Bakan öğretmenlerle ilgili bu önerileri fırsata çevirmelidir'
Gençlere ayda bin 950 TL harçlık verilecek
Bedelli askerlik için kritik gün bügün
Sabaha kardış 2 deprem korkuttu
İşi olmayan kalmayacak
İpek ve 20 hain subay kapana sıkıştı
Devlette çalışan doktora 200 bin TL'ye kadar maaş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayat 1
sıkılmak 1
güzel kadın 1
kadınların kıskançlıklarını zinhar kabul etmemeleri 1
yeğen 3
kadına saygısı olmayan adam! 2
barış alıcı 1
hafta sonu boyunca evden çıkmamak 1
karnıyarık 1
portakalcicegi2017 13
SON İLANLAR
Kırıkkale Ünivesitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Harran Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Iğdır Üniversitesi akademik personel alım ilanı
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam