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İYİ Parti'de 3 gün önce yaşanan 'tweet' krizi
Afyonkarahisar'da yaptığı çalıştayda çıkan krizin ardından İYİ Parti, 1 ay içerisinde olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Meral Akşener istifa kararını ne zaman aldı? Aday çıkacak mı? Akşener ne yapacak? İşte 3 gün önce krize neden olan o tweet.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın aktardığı kulis bilgilerine göre Akşener istifa kararını 3 gün önce vermiş.
"MADAM" KRİZİ
Sarıkaya'nın aktardığı bilgilere göre olayın kahramanı Akşener'in Bursa 3. sıradan aday gösterdiği Adnan İslamoğlu...
İslamoğlu, seçimi kaybettikten sonra Akşener'i eleştiren tweet atıyor ve aynen şu cümleyi kuruyor:
"Yola çıktık, yarı yolda bıraktın... madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin..."
Akşener çalıştayın yapıldığı Sandıklı'daki otel odasında akşam kurmaylarına tweeti okuyup sert tonla devam ediyor:
"Kültürümüzde 'madam' diye kime denir herkes bilir; genelev patronuna denir. Siz beni yalnız bıraktınız, bana bu hadsizliği yapana haddini bildirmediniz, hiçbiriniz cevabını vermediniz..."
Bu ve benzeri nedenlerle seçim kaybının sorumluluğunu alıp Genel Başkanlıktan istifa etmeye karar verdiğini bir gece önce kurmaylarına açıklıyor.
Kurmayları, İslamoğlu'nun "madam değil, madem demek istedim" diye açıklama yaptığını anımsatıyor.
Konuşmalar sonucu ortam sakinleşiyor.
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