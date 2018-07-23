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'2 araba Akşener'in önünü kesti'

İYİ Parti'de yaşananlar siyasetin gündemini bir anda değiştirirken Meral Akşener'in istifa restinin yaşandığı Afyonkarahisar'daki çalıştayda aslında ne olduğu merak ediliyor. Habertürk'e konuşan İYİ Partili bir milletvekili "Akşener 1 buçuk saat arabanın içinde kaldı, 2 araba önünü kesti" dedi ve olanları anlattı
23 Temmuz 2018 08:30
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'2 araba Akşener'in önünü kesti'

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'daki çalıştayında yaşanan ve Genel Başkan Meral Akşener'in istifa restinin ardından kongre kararı alınmasıyla sonuçlanan gerilimin detaylarına Habertürk ulaştı.

Habertürk'e konuşan İYİ Partili bir milletvekili "Genel Başkan'ın geldiği gün, Genel Başkan'ın konuşması için herkes soru-cevap olacak şekilde şikayetleri bir bir yazdı. Ağırlıkla teşkilatlar, hatalar, ülkücü, sağcı, solcu ve CHP gibi meselelerde eleştiriler dile getirildi. Genel Başkanımız keyifle dinledi, sıkıntı yoktu. Ama Genel Başkan'da 2 buçuk yılın verdiği bir doluluk var. Birileri onun hakkında bir şeyler yazmış. Herkese anlattı. Seçim boyunca çıkan dedikodulardan, bahsetti. Genel Başkan, hiçbir suçu olmadığını, listeleri il ve ilçe başkanlarının oluşturduğunu söyledi" dedi.

VEFASIZLIK SUÇLAMASI

Yusuf Halaçoğlu'nun bazı eleştirileri sonrası tansiyonun yükseldiğini anlatan İYİ Partili vekil, Halaçoğlu'nun Meral Akşener'i vefasızlıkla suçladığını ileri sürdü.

Çıkan tartışmanın ardından Genel Başkan Meral Akşener'in "Ben hayatımda kimseye vefasızlık yapmadım, yapmam. Ben çıktım, hepiniz çıktınız, Ümit Özdağ ve Koray Aydın dahil olmak üzere bana birer birer geldiniz, 'Parti kurun' dediniz. 1654 kişi ile teker teker yüz yüze konuştum" dediğini anlatan İYİ Partili vekil, Akşener'in sözlerini "Ben bu partiyi hepinizin isteği üzerine kurdum. Madem öyle istemiyorsanız, buyurun partinizi. İstifa ediyorum" şeklinde sürdürdüğünü anlattı.

"2 ARABA ÖNÜNÜ KESTİ"

Meral Akşener'in bu restinin ardından salondan ayrıldığını anlatan İYİ Partili vekil, "Bütün herkes kapıya kadar geçerken Meral Hanım'ı ablukaya aldı. O anda arbede oldu, kıyamet koptu. Kıyamet koptuktan sonra arabaya binmeye çalışırken birisi arabanın önüne atladı. Ayağı takılınca araba durdu. O anda Meral Hanım çıkamasın diye fırsattan istifade 2 araba önünü kesti. Sonra da çok sayıda kişi arabayı sardı" dedi.

"KURULTAYA İKNA ETTİK"

Arbedede bir kişinin burnunun kırıldığını ileri süren milletvekili, "Ondan sonra Meral Hanım'ın 1 buçuk saat arabanın içinden çıkmasını bekledik, çıkmıyordu. Sonra yukarı çıkarttık, kurultay yapalım diye ikna ettik. Sonra 13 Ağustos'a kurultay kararı alındı" dedi.

"ÖLENE KADAR YANINDAYIZ"

Habertürk'e konuşan İYİ Partili vekil, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Yüreği yeten varsa aday olsun, bizim liderimiz Meral Akşener" dediğini, partinin bir diğer önemli ismi Ümit Özdağ'ın da "Sen varsan varım, sen yoksan yokum. Biz böyle konuşmadık. Ölene kadar senin yanındayız" dediğini aktardı.
Habertürk
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