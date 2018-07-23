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Hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan'da devam eden operasyonlar kapsamında düzenşenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam 11 silahlı terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari ve Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz'da icra edilen hava harekatları sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu 11 terörist etkisiz hale getirildi.
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