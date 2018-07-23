MİT kumpası Davos'la başladı

MİT Müsteşarı ve 4 MİT görevlisine FETÖ tarafından kurulan "7 Şubat Kumpası" ile ilgili soruşturma dosyasında, örgütün devlete karşı ilk kalkışması olan kumpasın kronolojik sıralaması yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu MİT hedef alınarak dönemin hükümetinin devrilmeye çalışıldığı 7 Şubat 2012'ye gelmeden önce 2 yıllık süre zarfında Türkiye'de ne gibi gelişmeler yaşandığı ele alındı.

'ONE MINUTE' ÇIKIŞI MİLAT OLDU

29 Ocak 2009'da dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'e 'One Minute' çıkışı, kronolojik sıralamanın 1. sırasında yer aldı. İşte 7 Şubat MİT kumpasına giden yolda Türk siyasi tarihinde gerçekleşen önemli tarihler ve bu tarihlerde yaşanan olaylar.

HAKAN FİDAN GÖREVDE

* 29 Ocak 2010: O dönem Başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Davos'ta katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda 'One Minute' çıkışını sergiledi. * Ocak - Şubat 2010: Hakan Fidan Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevinde ilk kez Oslo görüşmelerine katıldı. * 4 Mart 2010: Oslo görüşmelerini kaydeden PKK'nın Avrupa'daki yöneticisi Adem Uzun ses kayıtlarıyla birlikte gözaltına alındı.

MAVİ MARMARA SALDIRISI

* 10 Nisan 2010: Hakan Fidan ABD'deki İran nükleer görüşmelerinde Türkiye temsilcisi olarak yer aldı. * 16 Nisan 2010: Fidan MİT Müsteşar Yardımcılığı'na getirildi. * 24 Mayıs 2010 Fidan MİT Müsteşarlığı'na getirildi. * 31 Mayıs 2010: İsrail Mavi Marmara gemisine saldırdı.

İSRAİL FİDAN'DAN RAHATSIZ

* Haziran 2010: İsrail'de yayın yapan Haaretz Gazetesi'nde İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Hakan Fidan'dan rahatsız olduğuyla ilgili haberler yayınlandı. * 1 Ağustos 2010: İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak Hakan Fidan'ın İran'a bilgi sızdırma ihtimalini basın mensuplarıyla paylaştı. * 6 Haziran 2011: PKK elebaşı Abdullah Öcalan barış konseyleri kurma konusunda dönemin hükümetiyle anlaştıklarını açıkladı.

ERDOĞAN'I DİNLEDİLER

* 12 Haziran 2011: AK Parti yeniden tek başına iktidara geldi. * 14 Temmuz 2011: PKK Silvan saldırısını gerçekleştirdi. * 13 Eylül 2011: O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ameliyat oldu. * 25-26 Kasım 2011: Erdoğan'ın ofislerine dinleme cihazları yerleştirildi. * 28-29 Aralık 2011: MİT Başbakan'ın ofislerindeki dinleme cihazlarını buldu.

FİDAN İFADEYE ÇAĞIRILDI

* 28 Aralık 2011: Uludere olayının yaşanmasının ardından örgüte mensup çevreler olayın mesuliyetini MİT'e yükler nitelikte haberler üreterek algı çalışması yaptı. * 13 Ocak 2012: Polis, KCK operasyonunda Diyarbakır BDP binasında Oslo ses kayıtları ve protokolleri olduğu iddia edilen materyalleri ele geçirdi. * 7 Şubat 2012: MİT Müsteşarı Hakan Fidan KCK soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Mustafa Sait Özkan