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Tarımda fikir havuzu

Tarım ve Orman Bakanlığı, personeline dönük fikir ve proje öneri sistemi kurdu. Proje geliştirmeyi teşvik ve yürütülen uygulamaların da niteliğini artırmayı hedefleyen çalışma için bir de özel web sitesi oluşturuldu. "Fikrin Varsa Söyle" sistemi bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personelin kullanımına sunuldu
23 Temmuz 2018 08:55
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Tarımda fikir havuzu

Tarımda kendi kendine yeten sayılı ülkelerden olan Türkiye'de verimin artması için yeni projeler büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu amaçla personeline dönük fikir ve proje öneri sistemi kurdu. Proje geliştirmeyi teşvik ve yürütülen uygulamaların da niteliğini artırmayı hedefleyen çalışma için bir de özel web sitesi oluşturuldu. "Fikrin Varsa Söyle" sistemi bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personelin kullanımına sokulurken uygulama için de "fikrinvarsasoyle.tarim.gov.tr" adresli bir web sayfası hazırlandı.

FİKİRDE HİYERARŞİ OLMAZ

Tarımın bütün dünyada ve Türkiye'de rekabete dayalı iktisadi stratejik bir sektör haline geldiği dikkat çekilerek bu bağlamda tarımda sürdürülebilir pozitif büyüme ortamı sağlayacak ve dünya ile rekabete katkı sunacak her türlü çalışma, gayret ve fikrin önemli olduğu vurgulandı. Söz konusu fikirlerin çiftçi ile yan yana çalışan ve sorunlarına birebir tanıklık eden bakanlık çalışanlarından gelmesinin daha çok değerli olduğu hatırlandı.

NASIL İŞLEYECEK?

Projenin gerekçesi anlatılırken tohumdan örnek verilerek "Fikrin hiyerarşisi olmaz. Tohum, içinde ne kadar çok bereket taşırsa taşısın toprakla, suyla buluşmadığı müddetçe çimlenemez. Saklı tutulan fikirler de ne kadar büyük olursa olsun paylaşılmadığı müddetçe hiçbir değer ifade etmez. Bütün ilerlemeler, gelişmeler önce fikir üretmeyle başlar" denildi.

Sistem kapsamında personelden gelecek fikirler oluşturulacak değerlendirme platformunda ele alınıp incelenecek. Uygun görülen fikir ve proje teklifleri ile ilgili bir yol haritası çizilecek ve fikir sahibi personel proje sürecinin her aşaması hakkında bilgilendirilecek.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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