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Kararname, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsayacak

HSK 1. Dairesi, son dönemlerin en kapsamlı kararnamesini bu hafta açıklayacak. Yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsaması beklenen yaz kararnamesiyle, geçtiğimiz hafta Yargıtay ve Danıştay'a görevlendirilen isimlerden boşalan yerlere de atama yapılacak. Birçok adliyeye başsavcı, başsavcı vekili ve kritik davalara bakan mahkemelere ağır ceza başkanı görevlendirilecek
23 Temmuz 2018 09:30
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Kararname, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsayacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, yaklaşık 3 bin hakim ve savcıyı kapsaması beklenen yaz kararnamesini bu hafta açıklayacak. Kararnamenin, son dönemlerin en kapsamlısı olacağı ifade ediliyor. Buna göre, çok sayıda il ve ilçe adliyesinde görevli hakim ve savcının yerinin değiştirileceği kararnamenin 3 bin civarında yargı mensubunu kapsadığı belirtiliyor.

YENİ BAŞSAVCILAR GÖREVLENDİRİLECEK

Kararnameyle çok sayıda il başsavcısının da değiştirileceği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta Yargıtay ve Danıştay'a seçilen isimlerin yerine de görevlendirmeler yapılacak. Yargıtay'a atanan 6 il ve ilçe başsavcısının yerine yeni başsavcılar da belirlenecek. Bunların arasında FETÖ soruşturmalarının yürütüldüğü merkezlerden birisi olan İzmir Başsavcılığı da bulunuyor.

YERLERİNE ATAMA OLACAK

Yargıtay üyesi olan eski Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, eski Kastamonu Başsavcısı Bülent Kantarcı, eski Malatya Başsavcısı Orhan Usta, eski Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ergün Şahin ve eski Küçükçekmece Başsavcısı Ali Doğan'ın yerine yeni başsavcı görevlendirilecek.

AĞIR CEZA MAHKEMELERİNE BAŞKANLAR ATANACAK

Kararname ile FETÖ soruşturmalarının devam ettiği bazı Terör Suçları Soruşturma Bürolarına savcı, bazı mahkemelere de hakim takviyesi yapılacağı kaydedilirken, kritik mahkemelere de ağır ceza mahkemesi başkanı ve üye hakim atanacak.

KRİTİK DAVALARA YENİ HAKİMLER

Bunların arasında KPSS davalarının devam ettiği Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Koza-İpek ve Kara Harp Okulu yargılamalarını yapan Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, yine darbe davalarına bakan Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi ile kritik FETÖ davalarının bulunduğu İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de bulunuyor.

YENİ İSTİNAFLARA 155 HAKİM VE SAVCI

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından faaliyete geçen, kamuoyunda istinaf olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) ve Bölge İdare Mahkemeleri'nde de (BİM) değişikliklerin olacağı belirtiliyor. HSK'nın, Yargıtay'a üye seçilen istinaf başkan ve üyelerinin yerlerine yapacağı görevlendirmelerin yanı sıra bu mahkemelerde de değişiklikler yapacağı belirtiliyor. İlk aşamada 7 ilde kurulmasına karar verilen BAM'ların sayısı daha sonra 9'a çıkarıldı. Yapılan düzenlemeyle FETÖ ve darbe davaları başta olmak üzere birçok dava konusu dosyanın istinaf incelemesinin de daha hızlı yapılabilmesi için Sakarya ve Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nin faaliyete geçirilmesi kararlaştırıldu. Kararname ile Konya BAM'a 73, Sakarya BAM'a da 82 başkan, üye ve savcının görevlendirilmesi bekleniyor.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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