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Dolar, PPK öncesi düşüşte

Cuma günü 4.77 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi, uluslararası piyasalarda bu sabah 4.75 seviyesinden işlem görüyor
23 Temmuz 2018 09:19
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Dolar, PPK öncesi düşüşte

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,7680 4,7700
Avro 5,5980 5,6000
Sterlin 6,2570 6,2890
ANKARA
ABD Doları 4,7550 4,7900
Avro 5,5700 5,6150
Sterlin 6,2040 6,3150

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi kararı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD faiz artışlarına eleştirileriyle 4.77'li seviyelere geriledi. Dolar/TL kapanış saatinde de bu seviyeye yakın fiyatlandı.

Dünya'nın aktardığına göre, kur bu sabah saat 08.10'da uluslararası piyasalarda 4.75 seviyesinden fiyatlanırken, euro/TL 4.5900 civarında seyretti.

Bu hafta piyasalarda Türkiye ile ilgili takip edilecek en önemli gündem ise TCMB'nin faiz kararı. TCMB PPK'nın yarın açıklayacağı faiz için analistler 75-100 baz puan artış tahmini yaparken, faiz artımının yapılmaması durumunda piyasalarda yeni bir satış dalgasının gelebileceği tahmininde bulunuluyor.
Memurlar.Net
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