YÖK Başkanlığının, üniversitelere kadro izni verme yetkisi kaldırıldı

Bilindiği üzere, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının yükseköğretim kurumları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir ve boş öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulunun izni olmadıkça atama yapılamaz . " hükmü yer almaktaydı.

Bu hüküm çerçevesinde tüm yükseköğretim kurumları profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından izin almadan atama yapılamıyor.

Anayasa değişikliklerine uyum çerçevesinde; 09 Temmuz 2018 günü Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesi ile 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ise; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir." ifadesi bulunmaktadır.

Ayrıca, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 10 uncu maddesi ise; "78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadrolar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yeniden düzenlenerek genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine eklenir. Bu süre içinde anılan cetvellere ait kadro ve pozisyonlar genel kadro ve usulüne ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri çerçevesinde geçerliliğini korur . " düzenlemesi yapılmıştır.

Bu geçici düzenleme ile genel kadro ve usulüne ilişkin çıkartılan 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde mevcut kadro ve pozisyonlar geçerliliğini korurken, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının öğretim elemanı kadro izni verme yetkisine dair bir düzenleme öngörülmemiştir .

Bu çerçevede; Cumhurbaşkanınca yapılacak yeni bir düzenlemeye kadar üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelere öğretim elemanı kadro izni verme yetkisi yürürlükteki hükümlere kaldırılmış bulunuyor.

Dolayısıyla, üniversiteler izin alamadığı sürece de "kanun hükmünde kararname çıkmadan önce izinli durumda bulunan öğretim elemanı kadrolar haricinde" yükseköğretim kurumlarının tek bir kadro bile ilan etmeleri mümkün değildir...

Yavuz Selim KAPLAN